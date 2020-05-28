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Тело мужчины нашли возле инфекционного госпиталя в Ярославле

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины у медицинского учреждения в Ярославля, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Евгений Сучков.

По его словам, тело было обнаружено неподалеку от медучреждения на улице Угличской.

Информированный источник сообщил агентству, что речь идет о Госпитале ветеранов войн, который власти перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом. Это учреждение находится на улице Угличской.

В правительстве региона подтвердили факт обнаружения тела, обстоятельства случившегося уточняются.

Местные СМИ утверждают, что мужчина был пациентом госпиталя и выпал из окна.

Ярославль

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