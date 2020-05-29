Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Бытовой газ взорвался в жилом доме в Хабаровском крае

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме в городе Амурске Хабаровского края, пострадал один человек, сообщила агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Екатерина Потворова.

По ее словам, взрыв вызвал пожар, площадь которого составила 45 кв. м. Пожарные уже ликвидировали возгорание.

В результате происшествия пострадал мужчина, он госпитализирован с ожогами. Также спасатели эвакуировали из дома восемь человек.

Причины произошедшего выясняются, добавила Потворова.

Амурск Хабаровский край МЧС РФ

Новости

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Обвинения против главы Россельхознадзора

Mlekovita отрицает вымогательство взятки у ее руководителей в Москве

Что произошло за день: четверг, 28 мая

Госзакупки антивирусных медсредств в марте-апреле выросли в разы, медоборудования - на порядок

Госзакупки антивирусных медсредств в марте-апреле выросли в разы, медоборудования - на порядок

Экспертиза не признала самостоятельными показания подсудимых по делу "Сети"

Пандемия коронавируса

Москвичам разрешат гулять по графику только для адреса прописки

Атомная подлодка "Князь Владимир" передана ВМФ РФ

Временный запрет на импорт топлива в Россию вступит в силу со 2 июня

Временный запрет на импорт топлива в Россию вступит в силу со 2 июня

ЕГЭ в этом году пройдет без "базовой" математики

Кудрин предложил вернуться к вопросу о раскрытии доходов топ-менеджмента госкомпаний

Кудрин предложил вернуться к вопросу о раскрытии доходов топ-менеджмента госкомпаний
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');