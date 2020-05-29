Бытовой газ взорвался в жилом доме в Хабаровском крае

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме в городе Амурске Хабаровского края, пострадал один человек, сообщила агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Екатерина Потворова.

По ее словам, взрыв вызвал пожар, площадь которого составила 45 кв. м. Пожарные уже ликвидировали возгорание.

В результате происшествия пострадал мужчина, он госпитализирован с ожогами. Также спасатели эвакуировали из дома восемь человек.

Причины произошедшего выясняются, добавила Потворова.