Бытовой газ взорвался в жилом доме в Хабаровском крае
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме в городе Амурске Хабаровского края, пострадал один человек, сообщила агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Екатерина Потворова.
По ее словам, взрыв вызвал пожар, площадь которого составила 45 кв. м. Пожарные уже ликвидировали возгорание.
В результате происшествия пострадал мужчина, он госпитализирован с ожогами. Также спасатели эвакуировали из дома восемь человек.
Причины произошедшего выясняются, добавила Потворова.