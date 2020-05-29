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Суд по второму делу против экс-губернатора Сахалина Хорошавина начнется 4 июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Судебный процесс по второму уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, приговоренного в 2018 году к 13 годам колонии за взятки, начнется в Южно-Сахалинском городском суде 4 июня.

"Предварительное слушание по делу назначено на 4 июня на 10:00 местного времени", - сообщили агентству "Интерфакс" в пятницу в суде.

Как сообщали в прокуратуре Сахалинской области, экс-губернатор обвиняется в 17 эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в двух эпизодах приготовления к получению взяток (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с мая по ноябрь 2014 года участники группы, возглавляемой Хорошавиным, получили взяток более чем на 100 млн рублей от желающих участвовать в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска.

По ее данным, в этот раз перед судом вместе с экс-губернатором предстанет бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин, которого обвиняют в 13 эпизодах получения взяток и в одном эпизоде приготовления к получению взятки.

Еще двое объявлены в международный розыск. Прокуратура не называет их имена, но ранее сообщалось, что речь идет о бывшем мэре Южно-Сахалинска Андрее Лобкине, который сейчас проживает в США, и главе аппарата экс-губернатора Анатолии Макарове, который, по данным местных СМИ, скрывается в Грузии.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен государственных наград. Обжалование приговора в Сахалинском областном суде его не изменило.

Тем же суд приговорил к восьми годам заключения и штрафу в 4 млн рублей бывшего заместителя председателя областного правительства Сахалина Сергея Карепкина. Экс-советник главы области Андрей Икрамов получил 9,5 лет и оштрафован на 176 млн руб. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен выплатить 2,5 млн руб. штрафа без реального лишения свободы.

Сахалинская область Южно-Сахалинск Александр Хорошавин

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