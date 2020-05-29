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"Ростех" сообщил о создании антивандального материала, выдерживающего удары топором

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Новый композитный материал для защитного остекления общественных пространств создан в РФ, он позволит уберечь объекты от вандалов, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Абразивостойкий поликарбонат не уступает по своим характеристикам лучшим мировым аналогам, при этом его стоимость почти вдвое ниже. Остекление из этого материала несколько месяцев успешно тестируется на железнодорожных станциях Ленинградского направления", - заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, чьи слова привели в пресс-службе госкорпорации в пятницу.

По словам Евтушенко, данный материал можно использовать "при реконструкции вокзалов и платформ, для остекления павильонов, информационных табло, киосков розничной торговли, остановок общественного транспорта".

В госкорпорации сообщили, что материал можно использовать при создании защитных экранов и витрин музеев.

"Для защиты от взлома (классы защиты Б1, Б2 и Б3) применяется материал толщиной 10 мм. Он выдерживает удары бойком молотка или обухом топора с энергией 300-350 Дж и подходит для остекления складских помещений, хранилищ и депозитариев, торговых залов ювелирных и оружейных магазинов, аптек, внутренних помещений банков", - заявили в "Ростехе".

"Сравнительные испытания показали, что отечественный материал по своим свойствам не уступает лучшему мировому аналогу - поликарбонату Lexan Margard", - сообщили в организации.

Ростех Олег Евтушенко

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