Под Калининградом военнослужащий и гражданский погибли в загоревшейся после ДТП машине

Еще двое офицеров госпитализированы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Военнослужащий и гражданский погибли в результате ДТП в Калининградской области, еще двое офицеров госпитализированы. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Авария случилась в четверг на дороге Калининград-Балтийск, по которой военнослужащие утром направлялись в свои воинские части. "Автомобиль под управлением лейтенанта врезался в другую машину, в которой находились капитан, старший прапорщик и гражданский", - рассказал собеседник агентства.

При столкновении автомобили отбросило на деревья, от удара о которые они загорелись.

По словам собеседника, в результате аварии погиб старший прапорщик и гражданский пассажир, капитан получил ожоги тела 70-80%, лейтенант - травму живота. Пострадавшие госпитализированы.

По предварительным данным, виновником ДТП является лейтенант, который превысил скорость и не справился с управлением.

В военно-следственном управлении Балтийского флота "Интерфаксу" подтвердили факт ДТП и смерти военнослужащего, отметив, что по факту аварии уже возбуждено уголовное дело.