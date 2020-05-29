Российские музыканты попросили подумать о разрешении концертной деятельности

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские деятели культуры, в том числе, известные музыканты Юрий Башмет, Денис Мацуев, Игорь Бутман, композитор Игорь Крутой, призвали согласовать с профессиональным сообществом меры по возвращению репетиционной и концертной деятельности, приостановленных из-за пандемии коронавируса.

В открытом письме деятелей культуры, которое есть в распоряжении "Интерфакса", отмечается, что сейчас в РФ полностью остановлено проведение концертов, музыкальных фестивалей и репетиций музыкальных коллективов.

Авторы отмечают, что сейчас, когда постепенно снимаются установленные из-за пандемии ограничения, важно, "объединив всех участников профессионального музыкального сообщества, с безусловной приоритетной заботой о безопасности и здоровье зрителей и самих музыкантов, обсудить и детально продумать конкретные пошаговые меры по выходу из сегодняшней кризисной ситуации".