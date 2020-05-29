Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские истребители сопровождали в пятницу полет американских бомбардировщиков над Черным и Балтийским морями, сообщает Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, 29 мая дежурные силы по ПВО Западного и Южного военных округов обнаружили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей. После этого российские истребители сопроводили американские самолеты.

"Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолеты стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы РФ", - заявили в российском военном ведомстве.

Там также рассказали, что на значительном удалении от границы РФ американские бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля, а для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

"Полеты российских боевых самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения задачи российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования", - заявили в министерстве.

Ранее в пятницу командование ВВС США в Европе сообщило, что два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer после трансатлантического беспосадочного перелета совершили полеты над акваторией Черного моря.

Американские бомбардировщики взлетели с базы ВВС Эллсуорт (штат Южная Дакота). В сообщении американских военных говорится, что в ходе полета над Черным морем бомбардировщики впервые сопровождались украинскими истребителями Су-27 и МиГ-29, а также турецкими самолетами-заправщиками КС-135.

Полет над Европой также включал тренировку по интеграции и взаимодействию с польскими истребителями F-16 и МиГ-29, а также с румынскими F-16 и МиГ-21, которые обеспечивали сопровождение и боевое патрулирование в черноморском регионе, сообщило американское командование.

В-1B Lancer - американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.

Участвовавший в "перехвате" Су-30СМ - истребитель поколения "4+", разработан компанией "Сухой", серийно производится на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут". Су-27 - истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ Сухого. Входит в состав российских дежурных сил противовоздушной обороны.