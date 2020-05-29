Руководителей отдела полиции в Ленобласти уволили за незаконный бизнес

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Ленинградской области в связи с утратой доверия уволили начальника 87 отдела полиции УМВД по Всеволожскому району и его заместителя. Прокурорская проверка выявила, что они, находясь на службе, занимались бизнесом через доверенное лицо, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Также они представили "недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера", говорится в пресс-релизе. Тем самым руководители отдела нарушили антикоррупционные ограничения.

Прокурор области Борис Марков внес представление об устранении нарушений закона начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину. Плугин их уволил в связи с утратой доверия, добавили в надзорном ведомстве.