Следствие предъявило окончательное обвинение совладельцу "Зимней вишни"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Следователи предъявили окончательное обвинение гендиректору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеславу Вишневскому, сообщает Следственный комитет РФ в субботу.

Вишневскому предъявлено обвинение по статье "дача взятки" (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

"Следствием ему вменяется дача взятки организованной преступной группе во главе с начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой. В преступную группу также входили ее сын - Эдуард Комков и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский передал Комковой совместно с ее сыном и Чередниченко 7 млн. рублей за бездействие при осуществлении функций строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово.

"Незаконно деньги по указанию Комковой были перечислены Вишневским в ООО "ИСК "Ресурс" по мнимому договору, а затем были обналичены Чередниченко. Это позволило Вишневскому осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было", - подчеркивается в пресс-релизе.

Следователи выяснили, что заместитель инспекции Светлана Шенгерей составила акт обследования, который содержал недостоверную информацию о выполненных работах. В свою очередь Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. По данным следствия, это все "предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек, среди которых были дети".

Уголовное дело в отношении Вишневского находится на завершающей стадии расследования.