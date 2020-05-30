В Новгородской области обнаружили краснокнижный "ведьмин котёл"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Ученые нашли на территории Новгородской области грибы, занесенные в Красную книгу России, которые ранее в регионе не встречались, сообщила пресс-служба областного правительства.

Речь идет о саркосоме шаровидной (Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm), которую в народе называют "земляным маслом", а в иностранных источниках "ведьминым котелком".

Два места произрастания редкого вида грибов-аскомицетов, обнаружены в лесу у озера Бездонное в Редровском заказнике. Территорию заказника в мае исследовал известный орнитолог, президент Русского общества изучения и сохранения птиц Александр Мищенко.

Ранее ученые не находили в Новгородской области этот вид грибов. Их встречали в Удомельском округе Тверской области и на границе Ленинградской и Псковской областей.