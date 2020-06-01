Замминистра транспорта Токарев возглавил Росжелдор

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Замминистра транспорта Владимир Токарев назначен руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта России (Росжелдор). Такое распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина от 29 мая появилось на сайте правительства.

С 2012 года Росжелдором руководил Владимир Чепец, сначала в качестве и.о. главы ведомства, а в июне 2017 года формально вступил в должность.

Токарев стал заместителем главы Минтранса, курирующим вопросы развития железнодорожного транспорта, в ноябре 2018 года. С 2006 года до конца 2008 года он был заместителем руководителя Росжелдора, затем перешел в Минрегионразвития на должность замминистра.

В 2013 году он исполнял обязанности главы Минрегионразвития и одновременно Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. До апреля 2014 года он был замминистра строительства. В 2014-2016 годах он занимал руководящие должности в "РусГидро", в 2016-2018 годах был первым замгендиректора ООО "Спецтрансстрой" (управляет активами "Трансюжстроя").

На посту замглавы Минтранса Токарев сменил Алана Лушникова.