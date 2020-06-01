Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:59Заразились
на 01.06В России 414 878+9 035В мире 6 166 946+107 929

Экс-начальник полиции нижегородского Дивеева оштрафован за инсценировку ДТП с главой района

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор начальнику межмуниципального отделения МВД России "Дивеевский" Нижегородской области, признав его виновным в превышении должностных полномочий.

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщает в понедельник, что обвиняемый получил от другого полицейского информацию о том, что глава администрации Дивеевского района, возможно, находится за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Для того, чтобы зафиксировать это, коллега предложил подполковнику полиции организовать ДТП с участием главы администрации и другого водителя.

В итоге авария была инсценирована - в автомобиль чиновника врезалась другая машина. Однако позже медосвидетельствование показало, что находившийся за рулем глава администрации был трезв.

По данным суда, начальник полиции пошел на инсценировку ДТП "из личных неприязненных отношений к главе района".

Начальник отделения был уволен из полиции в марте этого года. Уголовное дело в отношении экс-полицейского расследовалось по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 33, части 1 статьи 167 УК РФ (организация умышленного повреждения имущества). В суде он полностью признал вину и был оштрафован на 50 тыс. рублей.

Нижегородская область

Новости

Маски в России подешевели в среднем до 18 рублей за штуку

Дело "Седьмой студии"

Экспертиза оценила разницу между затратами на проект Серебренникова и его финансированием в 129 млн руб.

Изменение Конституции

Путин обсудит с рабочей группой дату голосования по поправкам в Конституцию

Путин обсудит с рабочей группой дату голосования по поправкам в Конституцию

Банк России отложил продажу Азиатско-тихоокеанского банка из-за коронавируса

Волна беспорядков в США

Кремль назвал ошибочными инсинуациями обвинения на фоне беспорядков в США

Пандемия коронавируса

Более 400 журналистов заболели COVID-19 в России

Более 400 журналистов заболели COVID-19 в России

Утром в метро спустились на 80 тыс. москвичей больше, чем в прошлый понедельник

Утром в метро спустились на 80 тыс. москвичей больше, чем в прошлый понедельник
Пандемия коронавируса

Столики в кафе и ресторанах разместят на расстоянии в 1,5 метра друг от друга

Мишустин продлил мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня

Судоходство по Каналу имени Москвы над Тушинским тоннелем снова закрыли из-за протечки

Судоходство по Каналу имени Москвы над Тушинским тоннелем снова закрыли из-за протечки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');