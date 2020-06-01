Экс-начальник полиции нижегородского Дивеева оштрафован за инсценировку ДТП с главой района

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор начальнику межмуниципального отделения МВД России "Дивеевский" Нижегородской области, признав его виновным в превышении должностных полномочий.

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщает в понедельник, что обвиняемый получил от другого полицейского информацию о том, что глава администрации Дивеевского района, возможно, находится за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Для того, чтобы зафиксировать это, коллега предложил подполковнику полиции организовать ДТП с участием главы администрации и другого водителя.

В итоге авария была инсценирована - в автомобиль чиновника врезалась другая машина. Однако позже медосвидетельствование показало, что находившийся за рулем глава администрации был трезв.

По данным суда, начальник полиции пошел на инсценировку ДТП "из личных неприязненных отношений к главе района".

Начальник отделения был уволен из полиции в марте этого года. Уголовное дело в отношении экс-полицейского расследовалось по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 33, части 1 статьи 167 УК РФ (организация умышленного повреждения имущества). В суде он полностью признал вину и был оштрафован на 50 тыс. рублей.