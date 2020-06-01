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Железнодорожные дальние пассажирские перевозки в мае упали почти на 80%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В мае перевозки пассажиров в поездах дальнего следования по России упали на 78,9% по сравнению с маем 2019 года и составили 2 млн человек, сообщило ОАО "РЖД". В апреле показатель упал на 77%.

Экономический кризис

В марте показатель сократился почти на 20%.

В феврале и январе 2020 года дальние пасссажирские перевозки росли на 6,6% и 4,3% соответственно. В декабре 2019 года показатель рос на 4%, в ноябре - на 5,1%, в октябре - на 7%. В сентябре и августе рост сохранялся на уровне 4,3%. В июле на пике летнего сезона объем перевозок повысился на 5,3%. В июне был рост на 4,8% после майского взлета до 15,3% на фоне более длинных выходных, что компенсировало апрельский провал до +1,6%. В марте прошлого года рост составлял 9,4%, в феврале - 5,8%, в январе - 4,8%, в преддверии новогодних праздников в декабре 2018 года - 4,2%.

Пассажирооборот в дальнем следовании в мае 2020 года, согласно данным РЖД, упал на 80,5%, до 1,5 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки снизились на 66,4%, до 31,6 млн человек, пассажирооборот - на 66,6%, до 1 млрд пассажиро-километров.

Всего в мае было отправлено 33,6 млн пассажиров, что на 67,6% меньше, чем в том же месяце 2019 года, пассажирооборот сократился на 76,5%, до 2,5 млрд пассажиро-километров.

По итогам января-мая 2020 года перевозки снизились на 31,3%, до 320,6 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании на 36,1% (до 26,3 млн), в пригородном сообщении - на 30,9% (до 294,3 млн).

Пассажирооборот с начала года сократился на 34,6%, до 29 млрд пассажиро-километров, из них в дальнем следовании - на 36% (до 20 млрд), в пригородном сообщении - на 31,3% (до 9 млрд пассажиро-километров).

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