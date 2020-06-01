В полицию Кемерова сообщили о похищении девочки двумя неизвестными

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Доследственные проверки организованы сотрудниками полиции и СКР по Кузбассу после сообщения о якобы похищенной девочке двумя неизвестными мужчинами на машине в Рудничном районе города Кемерово.

В понедельник в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу сообщили, что сигнал о похищении ребенка был получен днем 31 мая.

"В районе дома №18 на улице Нахимова областного центра двое взрослых мужчин якобы посадили в багажник иномарки девочку приблизительно 10-летнего возраста и скрылись. Со слов заявителя составлена ориентировка с приметами мужчин", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь в пресс-службе регионального СУ СКР уточнили, что неизвестные мужчины передвигались на автомобиле Porsche Cayenne, при этом ребенок не кричал и не звал никого на помощь.

В обеих пресс-службах уточнили, что заявлений в правоохранительные органы о безвестном исчезновении ребенка не поступало. Полиция выясняет местонахождение автомобиля.