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Архиепископ Джованни Д'Аниелло назначен новым послом Ватикана в России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Папа Римский Франциск назначил в понедельник новым послом Святого Престола в России архиепископа Пестумского Джованни Д'Аниелло, сообщили "Интерфаксу" в апостольской нунциатуре в Москве.

Предыдущий нунций в России архиепископ Челестино Мильоре (был назначен на этот пост в мае 2016 года) ныне представляет Ватикан во Франции, куда был переведен понтификом в январе этого года.

Архиепископу Д'Аниелло 65 лет. Он родился 5 января 1955 года в итальянском городе Аверса. Получил философское и богословское образование в межрегиональной семинарии в городе Салерно и в Папской семинарии Кампано в Неаполе. Изучал каноническое право в Папском латеранском университете и в Папском университете Фомы Аквинского в Риме, где ему было присуждено звание доктора канонического права.

Рукоположен в священники 8 декабря 1978 года. В 1979-1983 годы учился в Папской церковной академии в Риме.

Поступил на дипломатическую службу 1 июня 1983 года. В качестве дипломата работал в папских представительствах в Бурунди, Таиланде (с ответственностью за Сингапур, Малайзию, Бруней, Лаос), Ливане, Бразилии и, наконец, в секции по отношениям со странами государственного секретариата Ватикана, с ответственностью за некоторые государства Северной Африки и весь Ближний Восток.

15 декабря 2001 года назначен титулярным архиепископом Пестумским. В 2002-2010 годах был нунцием в Демократической Республике Конго. В 2010-2012 годы - апостольский нунций в Таиланде и Камбодже и апостольский делегат в Лаосе и Мьянме. В 2012-2020 - апостольский нунций в Бразилии.

Владеет итальянским, французским, английским, португальским и испанским языками.

Папа Римский Джованни Д'Аниелло Ватикан

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