Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Камчатки

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в ночь на вторник по местному времени. Его очаг залегал на глубине 29 км под морским дном. Эпицентр находился в 140 км южнее райцентра Усть-Камчатск", - сказал собеседник агентства.

Геофизики отметили, что энергетический класс сейсмособытия составил 11,4.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.