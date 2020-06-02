Площадь пожаров в Ботчинском заповеднике Хабаровского края увеличилась до 5,5 тыс. га

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Хабаровск. 2 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Пожары в Ботчинском заповеднике Хабаровского края охватили территорию в 5,5 тыс. га, сообщает во вторник ФБУ "Авиалесоохрана".

"На 00:00 (мск) 2 июня зарегистрировано 2 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади 5,5 тыс. га (Хабаровский край - ГПЗ Ботчинский)", - сказано в сообщении.

Утром 1 июня площадь пожаров в заповеднике составляла 330 га.

Как сообщалось, пожары в Ботчинском возникли на старых "горельниках" - участках, где ранее уже были пожары. Как отмечал директор заповедника, возгорания там возникают с периодичностью 5-10 лет из-за гроз.

Тушение "горельников" осложнено их удаленностью, захламленностью сухой травой и древесиной, жаркой погодой, а также ветром. Борьба с огнем ведется вручную - использовать тяжелую технику не представляется возможным.

Между тем, со второго июня на территории края синоптики прогнозируют обильные осадки и понижение температуры.

Ботчинский заповедник расположен в 120 км южнее города Советская Гавань. Он был создан в 1994 году на месте уже существовавшего заказника. Площадь Ботчинского 267 тыс. 380 га, площадь охранной зоны - 81 тыс. га.