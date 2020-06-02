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Арестован обвиняемый в похищении двухлетней девочки в Анадыре

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Суд в Анадыре заключил под стражу фигуранта уголовного дела о похищении двухлетнего ребенка, сообщило во вторник следственное управление СКР по Чукотскому автономному округу.

"По ходатайству следователя в отношении злоумышленника судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Фигуранту предъявлено обвинение в похищении ребенка.

"По словам обвиняемого, это преступление он совершил из корыстных побуждений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 26 мая в Анадыре 54-летний местный житель похитил двухлетнюю девочку, которую ненадолго без присмотра оставили в коляске. Ребенка нашли живым и здоровым и вернули родителям, подозреваемого оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).

Чукотка

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