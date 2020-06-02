Суд признал жителя Приамурья виновным в распространении призывов к терроризму

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Восточный окружной военный суд приговорил жителя Амурской области к двум годам колонии общего режима за публикации экстремистского характера в интернете.

"Сотрудники УМВД России по Амурской области и регионального УФСБ установили, что летом 2019 года 32-летний житель Приамурья разместил в группе популярного мессенджера аудио сообщение, содержащее призывы к осуществлению насильственных и дискриминационных действий в отношении группы лиц, выделенных на основании национальной принадлежности", - сообщает региональное УМВД.

Кроме того, мужчина разместил несколько сообщений, содержащих призывы к осуществлению террористических действий.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Помимо лишения свободы осужденный на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-коммуникационных сетях общего пользования, включая интернет.

Ранее сообщалось, что в мае Дальневосточный окружной военный суд приговорил к трем годам колонии жителя Амурской области, недавно получившего гражданство РФ, виновным по двум "экстремистским" статьям.

Уроженец одной бывшей союзной республики 1994 года рождения в 2017 году получил гражданство РФ. В одной из социальных сетей он создал канал, где размещал различного рода информацию. В сообщении, опубликованном в апреле прошлого года, мужчина не только оправдывал террористическую деятельность, но и призывал к экстремизму.