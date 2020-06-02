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Две трети депутатов думы Архангельска подали недостоверные данные о доходах

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Архангельской городской думы привлечены к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства - 22 парламентария из 30 не в полной мере предоставили сведения о доходах.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Поморья во вторник, нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства на предмет достоверности сведений о доходах и имуществе.

"Установлены случаи неполного отражения депутатами сведений о доходах, имеющихся счетах в кредитных организациях, неуказания сведений об участии в коммерческой организации в качестве ее совладельца, неуказания объектов недвижимости в собственности, а также обязательств по договорам участия в долевом строительстве", - говорится в сообщении.

На очередной сессии Архангельской гордумы было решено вынести этим 22 депутатам предупреждение в качестве меры ответственности.

Парламент Архангельска состоит из 30 депутатов.

Архангельск

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