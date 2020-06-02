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РАН выступила за мораторий на расширение числа вузов, присуждающих ученые степени

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президиум Российской академии наук принял решение просить правительство РФ объявить мораторий на три года на расширение вузов и научных организаций, имеющих право окончательного присуждения докторских и кандидатских ученых степеней на своих научных советах.

Выступавшие на заседании президиума отметили, что необходимо вместе с министерством науки и образования "проанализировать результаты работы этих научных советов и после этого совместно выступить с предложением правительству - продолжить этот список или пересмотреть".

В настоящее время правом окончательного присуждения докторских и кандидатских ученых степеней на научных советах обладают 25 вузов и четыре научных организации.

Академик Геннадий Месяц считает, что "безоглядное расширение подобного списка ни к чему хорошему не приведет, и мы можем иметь ужасные последствия".

С критикой решения правительства о создании подобных независимых научных советов выступил академик Роберт Нигматуллин. "Спрашивается: кто в нашем правительстве предложил это расширение списка? Проект безымянный, и поэтому получается, что мы выступаем против всей власти", - сказал он.

Он подчеркнул, что старая система себя оправдывала и вывела Россию на передовые рубежи в развитии науки. Нигматуллин предложил президенту Академии наук Александру Сергееву "топнуть ногой, и пусть объяснят, почему они предлагают такие реформы, никак не обсуждая их с научной общественностью".

С этим выступлением согласились и другие члены президиума РАН, а академик Валерий Тишков обратил внимание, что наибольшее количество диссертаций в так называемых новаторских советах касаются гуманитарных и общественных наук. "Мне кажется, что это делают местные чиновники, которым легче всего защититься в общественных науках. Надо посмотреть, кто получил в этих "пилотных советах" диссертации и за что", - сказал он.

РАН

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