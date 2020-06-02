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Экс-глава Воронежского заповедника осужден условно за превышение полномочий и растрату

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор бывшему директору ФБГУ "Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени Пескова" Сергею Кокореву по делу о должностных преступлениях, сообщает областная прокуратура.

С февраля по октябрь 2018 года Кокорев издавал приказы о начислении сотрудникам заповедника премий, а потом забирал у них полученные деньги. Таким способом он получил более 86 тыс. рублей.

Кроме того, Кокорев с декабря 2017 года по февраль 2019 года, используя фиктивные бухгалтерские документы, растратил бюджетные деньги на цели, не связанные с деятельностью заповедника, на общую сумму более 2 млн 250 тыс. рублей.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Кокореву назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Бывший руководитель заповедника свою вину признал полностью и возместил причиненный ущерб.

Воронеж

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