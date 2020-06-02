Около 70% россиян приветствовали бы ежемесячные базовые выплаты для всего населения

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Две трети опрошенных граждан РФ (67%) полагают, что российские власти могли бы пойти по пути ЕС, где уже начали рассматривать вопрос о введении для всех граждан стран Евросоюза ежемесячной базовой выплаты, гарантированной государством, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Исследование показало, что больше всего такое ежемесячное пособие пришлось бы по душе россиянам в возрасте от 25 до 34 лет (70%). Мужчины одобряют подобную идею в большей мере, чем женщины - 68% и 66% респондентов соответственно.

Что касается размера такого пособия, то, по мнению 40% россиян, оно должно быть не менее 20 тыс. рублей в месяц, 25% респондентов вполне устроили бы выплаты от 20 тыс. до 30 тыс. рублей ежемесячно, отмечают в Superjob.ru.

Согласно опросу, каждый десятый россиянин (11%) убежден, что государству следовало бы ежемесячно выплачивать населению такое пособие в размере регионального МРОТ. В свою очередь, 5% россиян уверены, что спокойно могли бы обойтись без такой выплаты со стороны государства.

В мае текущего года Европейская комиссия приняла к рассмотрению проект, предусматривающий обеспечение каждому гражданину в странах ЕС так называемого базового безусловного дохода, то есть фиксированной ежемесячной выплаты со стороны государства.

Опрос Superjob был проведен 1-2 июня 2020 года среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 349 населенных пунктах, во всех федеральных округах.