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В Хакасии полицейский сбил на дороге двух девочек

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В селе Райково Усть-Абаканского района Хакасии полицейский на личной машине сбил внезапно выбежавших на дорогу двух маленьких девочек. По факту проводится доследственная проверка, сообщили в региональном управлении СК.

ДТП произошло 2 июня вечером. По версии следствия, девочки выбежали на проезжую часть из-за припаркованной машины в месте, где не было пешеходного перехода.

Пострадавшим пять и семь лет. Они госпитализированы с травмами.

Хакасия СКР Райково

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