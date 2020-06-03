В Хакасии полицейский сбил на дороге двух девочек

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В селе Райково Усть-Абаканского района Хакасии полицейский на личной машине сбил внезапно выбежавших на дорогу двух маленьких девочек. По факту проводится доследственная проверка, сообщили в региональном управлении СК.

ДТП произошло 2 июня вечером. По версии следствия, девочки выбежали на проезжую часть из-за припаркованной машины в месте, где не было пешеходного перехода.

Пострадавшим пять и семь лет. Они госпитализированы с травмами.