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ИМЭМО РАН и "Интерфакс" проведут онлайн-сессию "Примаковских чтений" о кризисе в отношениях Китая и США

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В четверг, 4 июня, в 14:00 в информационном агентстве "Интерфакс" состоится онлайн-сессия "Примаковских чтений" на тему "Китай-США: есть ли угроза трансформации возникающей биполярности в холодную войну 2.0?".

В ней примут участие Анатолий Торкунов, ректор МГИМО (У) МИД РФ; Александр Ломанов, заместитель директора по научной работе, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, Сергей Рогов, научный руководитель Института США и Канады РАН. Ведущий - Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.

В ходе дискуссии участники обсудят, смогут ли экономические связи снизить обострение американо-китайских отношений, возникает ли потенциальная синергия позиций РФ и ЕС в этой конфронтации, и как видятся эти тренды из Дели и Токио.

Для участия в мероприятии представителям СМИ необходимо пройти предварительную аккредитацию онлайн. Задать вопрос участникам пресс-конференции можно по адресу presscenter@interfax.ru. Аккредитация и сбор вопросов завершается за час до начала мероприятия.

Трансляция будет доступна на странице анонса и на сайте форума https://www.primakovreadings.com/

"Примаковские чтения онлайн" - это новый совместный проект ИМЭМО РАН и "Интерфакса". В рамках проекта на площадке агентства состоится серия онлайн-встреч экспертов, политических и общественных деятелей, на которых будут обсуждаться актуальные проблемы международных отношений и мировой экономики в период кризиса. Проект реализуется при поддержке Фонда Горчакова.

Интерфакс

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