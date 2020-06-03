Суд отменил смягчение наказания новгородскому экс-депутату за хищение

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Новгородский областной суд по апелляции прокуратуры отменил решение суда первой инстанции о смягчении наказания бывшему депутату областной думы Сергею Вяткину, осужденному за особо крупное хищение, сообщили в суде.

"Областной суд решил, что замена Вяткину (колонии) на исправительные работы является преждевременной", - сказал представитель суда.

Новгородский районный суд в 2019 году установил, что в 2016 году гендиректор новгородского ЗАО "ЭЛСИ" Вяткин принял на работу трех человек на должности своих помощников с окладами по 58 000 рублей и надбавками. За несколько месяцев фиктивным помощникам было начислено более 1,8 млн рублей. Эти средства впоследствии были использованы на "продвижение в СМИ и общественной среде положительного образа Вяткина как будущего кандидата в депутаты облдумы".

Новгородский районный суд признал Вяткина виновным по ч.4 ст. 160 УК (хищение имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере) и приговорил его к полутора годам в колонии-поселении. Вяткин заявил о полном признании вины и раскаянии. Он добровольно возместил ущерб от растраты. Областная дума прекратила его полномочия.

В апреле текущего года Окуловский районный суд заменил Вяткину неотбытый срок наказания в колонии на исправительные работы.