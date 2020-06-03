Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

Суд отменил смягчение наказания новгородскому экс-депутату за хищение

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Новгородский областной суд по апелляции прокуратуры отменил решение суда первой инстанции о смягчении наказания бывшему депутату областной думы Сергею Вяткину, осужденному за особо крупное хищение, сообщили в суде.

"Областной суд решил, что замена Вяткину (колонии) на исправительные работы является преждевременной", - сказал представитель суда.

Новгородский районный суд в 2019 году установил, что в 2016 году гендиректор новгородского ЗАО "ЭЛСИ" Вяткин принял на работу трех человек на должности своих помощников с окладами по 58 000 рублей и надбавками. За несколько месяцев фиктивным помощникам было начислено более 1,8 млн рублей. Эти средства впоследствии были использованы на "продвижение в СМИ и общественной среде положительного образа Вяткина как будущего кандидата в депутаты облдумы".

Новгородский районный суд признал Вяткина виновным по ч.4 ст. 160 УК (хищение имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере) и приговорил его к полутора годам в колонии-поселении. Вяткин заявил о полном признании вины и раскаянии. Он добровольно возместил ущерб от растраты. Областная дума прекратила его полномочия.

В апреле текущего года Окуловский районный суд заменил Вяткину неотбытый срок наказания в колонии на исправительные работы.

Новгородская область Новгород Сергей Вяткин ЭЛСИ

Новости
Экономический кризис

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

В Петербурге прошел обыск у лидера профсоюза "Альянс учителей"

На Урале разработали новый метод, позволяющий упредить последствия падения метеоритов

Российский суд впервые рассмотрит дело об отказе жертвы свидетельствовать против преступников

В столичный офис "Российской венчурной компании" пришли с обыском

В столичный офис "Российской венчурной компании" пришли с обыском

Первую репетицию парада в Москве перенесли с 4 на 14 июня

Первую репетицию парада в Москве перенесли с 4 на 14 июня

Губернатора Воронежской области заблокировали в Instagram из-за анонимной жалобы

Делом "полицейского омбудсмена" Воронцова займется СКР

Керимов подал к Forbes и "Ведомостям" иски о защите деловой репутации

Керимов подал к Forbes и "Ведомостям" иски о защите деловой репутации

Половина российских регионов начала запускать туризм

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');