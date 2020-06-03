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СК начал расследовать поджог автомобиля директора телеканала в Воркуте

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о поджоге автомобиля директора одного из телеканалов в Воркуте, следователи проверят сообщения о том, что ему угрожали, сообщили в управлении СКР по Коми.

Дело возбуждено после выхода в федеральный телеэфир репортажа о том, что директора телеканала "ТВ ГАЛО" Геннадия Князева заблокировали в офисе и подожгли его автомобиль. Сам Князев рассказал журналистам о поступающих ему угрозах и связал это со своей профессиональной деятельностью.

Дело возбуждено по статье об умышленном повреждении имущества (ч.2 ст.167 УК).

Телеканал "ГАЛО" связал нападение с сюжетом о невыплатах "коронавирусных" надбавок бригадам скорой помощи в Воркуте.

Сюжет о поджоге вышел на "Дожде".

Воркута Коми ГАЛО ТНТ Геннадий Князев коронавирус

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