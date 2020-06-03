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На Урале разработали новый метод, позволяющий упредить последствия падения метеоритов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Группа ученых Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Финляндии, Испании и Канады разработала новый метод классификации метеороидов. Благодаря ему появилась возможность более точно и быстро определять метеоритные падения и место, куда упало небесное тело, сообщила пресс-служба вуза.

"Разработчики убеждены: применение их критерия делает расчеты гораздо более простыми, быстрыми, в то же время детальными и экономичными, а главное - объективными и точными. Человеческий фактор, субъективность предположений исключаются, вводные данные подвергаются компьютерной обработке", - говорится в сообщении.

Благодаря разработке ученые также получили возможность узнать об орбитах метеоритов еще до столкновения с Землей и получить сведения о составе внеземных тел до их окисления на земле.

Так, специалисты могут заранее предсказать последствия падения космического тела на землю - сгорит ли оно в атмосфере или его нужно устранять еще в космосе.

"Учитывая, что ежегодно Земля "принимает" порядка 100 тысяч тонн метеорных тел, а масса метеоритов может достигать десятков тонн, быстрота и точность их обнаружения серьезно повышают уровень безопасности Земли в планетарном масштабе", - подчеркнули в УрФУ.

"Мы сгруппировали разнообразные характеристики - формы, состава, прочности, плотности, массы метеороида, угла его (метеорита - ИФ) траектории. (Один из них выражает - ИФ) темп замедления метеороида в атмосфере. (Второй - ИФ) характеризует скорость потери массы метеороида вдоль светящейся части его траектории", - объяснила соразработчик, старший научный сотрудник лаборатории Extra terra consortium УрФУ Мария Грицевич.

Ранее на протяжении многих лет безальтернативно использовался метод, так называемый критерий РЕ, разработанный в 1976 году учеными из Чехословакии и США. Он связывал несколько параметров - плотность, пористость, начальную массу и скорость, форму и размер, угол траектории входа в атмосферу Земли и высоту погасания.

"Большое количество переменных величин, гипотетический характер некоторых из них приводили к искаженности результатов", - подчеркнули в УрФУ, добавив, что в конечном итоге потребовался пересмотр данного метода.

Уральский федеральный университет УрФУ

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