Эксперты усмотрели закладку "мины" в реставрации фасадов Гатчинского дворца

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) заявило о нарушении технологии при реставрации фасадов Гатчинского дворца.

Заявление распространила в среду пресс-служба организации. По мнению экспертов, цвет фасадов дворца при реставрации изменился из-за нарушения технологии.

"Поверхность доломита облицовки пропитана составом-камнеукрепителем, что обеспечивает ему сероватый оттенок и повышенную твердость относительно собственно природной твердости. Сверху же поверхность покрыта гидрофобизатором. И то и другое выполнено вопреки проектным технологическим разработкам", - отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что для "гатчинских" доломитов подобная обработка не имеет никакого обоснования и лишь "является фактором, провоцирующим его деструкцию". В ВООПИиК полагают, что через несколько лет поверхность, скорее всего, снова потребует серьезной реставрации.

Отмечается также, что работы выполнены не в соответствии с проектной документацией. "В технологических рекомендациях проекта не предполагалось проводить 100% гидрофобизацию облицовки", - подчеркнули градозащитники.

По их мнению, городской комитет по охране памятников (КГИОП) не прислушивается к мнению экспертов и это может обернуться порчей объекта культурного наследия.

"В настоящее время на тех же принципах и по тем же согласованиям начинаются реставрационные работы на остальных фасадах Гатчинского дворца. Конечно, в результате с одной стороны внешний вид всех фасадов будет единообразен, а с другой мы получим искажение облика памятника и сознательно заложенную в облицовку фасадов "мину", - заявили в ВООПИиК.

Что говорят власти по поводу цвета

Ранее в петербургском комитете по охране памятников пояснили, почему фасад Гатчинского дворца со временем изменил цвет.

"Особенность фасадов Гатчинского дворца - облицовка пудостским (туф) и гатчинским доломитами (т.н. "черницкая" и "парицкая" плита). Облицовочные плиты натурального камня, скрывая кирпичные стены, усиливают монументальность и создают впечатление, что дворец, подобно средневековым замкам, сложен из тесаных каменных квадров. Серо-желтый цвет лицевой поверхности камня со временем становится более насыщенным за счет появления на поверхности природной патины (пленки оксидов железа)", - отметили в пресс-службе.

В процессе реставрации поверхность доломита подвергается абразивной очистке, отчего поверхность приобретает свой первоначальный светло-серый цвет. Со временем поверхность отреставрированной доломитовой облицовки вновь приобретет привычный желтоватый оттенок, подчеркнули в комитете.

"В данном случае можно провести параллель с реставрацией Казанского собора. Горожане, которые в 2015 году переживали по поводу изменения привычного "закопченного" цвета собора, сейчас могут убедиться: под воздействием окружающей среды фактура камня вновь проявилась. А черные корковые образования на фасаде Казанского собора, за сохранение которых активно ратовали общественные активисты, привели бы к необратимому разрушению мягкого пористого туфа", - добавили в пресс-службе.

Реставрация Гатчинского дворца ведется с 2015 года. В 2020 году намечена реставрация северного, южного и юго-западного фасадов западного полуциркуля дворца, северо-восточного, юго-восточного и северо-западного фасадов центральной части дворца на общую сумму 135 млн рублей. Также запланирована реставрация фасадов Кухонного каре на сумму 158,8 млн. рублей.

Реставрацию фасадов дворца планируется полностью завершить в 2021 году - после запланированных работ на восточном полуциркуле и внутри Кухонного каре.