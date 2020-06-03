Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

Директор школы в Воронежской области получил условный срок за избиение ученика

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Суд в Воронежской области вынес директору школы в Калачеевском районе приговор за избиение восьмиклассника, сообщает управление СКР по региону.

Директор признан виновным по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с годовым испытательным сроком. Кроме того, он на два года лишен права заниматься педагогической деятельностью в общеобразовательных учреждениях.

По данным следствия, в мае прошлого года директор вызвал ученика в кабинет из-за того, что тот плохо вел себя на уроке английского. Руководитель школы ударил 15-летнего подростка по лицу и, взяв за шею и оскорбляя, поставил его к стене.

Воронежская область

Новости

Путин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием ЧП в Норильске

Спасатели собрали 100 тонн нефтепродуктов и грунта после аварии на ТЭЦ в Норильске

Спасатели собрали 100 тонн нефтепродуктов и грунта после аварии на ТЭЦ в Норильске

Гагаринский суд вернул Керимову иски к трем СМИ

В Петербурге изменили методику подсчета смертности от COVID-19

В Петербурге изменили методику подсчета смертности от COVID-19
Экономический кризис

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

В Петербурге прошел обыск у лидера профсоюза "Альянс учителей"

На Урале разработали новый метод, позволяющий упредить последствия падения метеоритов

Российский суд впервые рассмотрит дело об отказе жертвы свидетельствовать против преступников

В столичный офис "Российской венчурной компании" пришли с обыском

В столичный офис "Российской венчурной компании" пришли с обыском

Первую репетицию парада в Москве перенесли с 4 на 14 июня

Первую репетицию парада в Москве перенесли с 4 на 14 июня
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');