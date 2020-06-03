Директор школы в Воронежской области получил условный срок за избиение ученика

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Суд в Воронежской области вынес директору школы в Калачеевском районе приговор за избиение восьмиклассника, сообщает управление СКР по региону.

Директор признан виновным по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с годовым испытательным сроком. Кроме того, он на два года лишен права заниматься педагогической деятельностью в общеобразовательных учреждениях.

По данным следствия, в мае прошлого года директор вызвал ученика в кабинет из-за того, что тот плохо вел себя на уроке английского. Руководитель школы ударил 15-летнего подростка по лицу и, взяв за шею и оскорбляя, поставил его к стене.