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Дорожника в Воронеже обожгла загоревшаяся капсула огнемёта времен войны

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Боеприпас времен Великой Отечественной войны взорвался в среду в одном из дворов в Воронеже во время работ по асфальтированию, сообщает пресс-служба мэрии.

В процессе работ по обустройству основания асфальта на улице Циолковского спецтехникой из грунта были извлечены несколько боеприпасов, похожих на заряды для ампуломёта (разновидность капсульного огнемёта).

"Один из зарядов был поврежден техникой, вследствие чего произошло возгорание. В результате один из рабочих получил повреждения руки, медицинская помощь оказана", - говорится в сообщении.

В настоящее время боеприпасы извлечены и будут вывезены на полигон для уничтожения.

Воронеж

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