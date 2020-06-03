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Двух обвиняемых по делу ультраправого "Черного блока" перевели под домашний арест

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд перевел из следственного изолятора под домашний арест двух обвиняемых в экстремизме по делу ультраправого движения "Черный блок".

Пресс-секретарь суда Ирина Жирнова сказала "Интерфаксу", что речь идет о Владимире Комарницком (Ратникове) и Дмитрии Спорыхине (Макарове).

Дело "Черного блока" поступило на рассмотрение в военный суд в Москве в середине февраля. Пятерых его фигурантов обвиняют в создании экстремистского сообщества, в публичных призывах к экстремизму в интернете, в призывах к массовым беспорядкам, а также дважды обвиняют в возбуждении организованной группой ненависти либо вражды.

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По версии следствия, не позднее 25 июля 2015 Комарницкий организовал движение "Черный блок", выкрикивал лозунги экстремистского толка, а также призывал граждан, в том числе и через соцсети, участвовать в массовых беспорядках.

Кроме того, утверждает следствие, Спорыхин вместе с Артемом Воробьевым в ноябре 2017 года напали ЛГБТ-активистов.

В ходе предварительного следствия Комарницкий и Спорыхин отрицали свою причастность к преступлениям, а Дмитрий Трофимов и Виктор Никитин полностью признали вину. Обвиняемый Артем Воробьев частично признал свою вину - в хулиганстве.

12 марта 2018 года Гагаринский суд Москвы приговорил Комарницкого к 160 часам обязательных работ за размещение признанных экстремистскими песен группы "Коловрат" и "Банда Москвы" в соцсети "ВКонтакте".

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