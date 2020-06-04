Умер литературовед и историк русского зарубежья Лев Мнухин

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Историк литературы, известный исследователь жизни и творчества поэтессы Марины Цветаевой Лев Мнухин скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе Роспечати.

"На 83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный исследователь жизни и творчества Марины Цветаевой, историк русского зарубежья Лев Абрамович Мнухин",- говорится в сообщении.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни Мнухина выразил руководитель Роспечати Михаил Сеславинский.

"Лев Абрамович Мнухин был настоящим подвижником, бесконечно преданным русской культуре и интеллигенции. Он бережно хранил драгоценные осколки наследия великого русского поэта Марины Цветаевой, неустанно изучал и пропагандировал ее творчество. Его интересы распространялись на весь Серебряный век и трудные судьбы эмиграции", - сказал Сеславинский, чьи слова цитирует пресс-служба.

Сеславинский отметил, что с первых дней образования Национального союза библиофилов Мнухин принимал активное участие в его работе, выступал в самых различных аудиториях, публиковал книги и статьи.

Мнухин является автором более 200 статей, книг и научных трудов, обширных комментариев к собранию сочинений Цветаевой, составителем четырехтомной энциклопедии "Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни во Франции. 1920-1940" и трехтомного биографического словаря "Российское зарубежье во Франции. 1919-2000".

В 1991-1994 был руководителем научного отдела Культурного и научного центра "Дом-музей М. И. Цветаевой", с 1994 года руководил Российским отделением Группы изучения русской эмиграции, с 1997 года был старший научным сотрудником Мемориального Дома-музея Марины Цветаевой в Болшеве. Лауреат Премии фонда имени академика Д. С.Лихачева, Литературной премии имени М. И. Цветаевой, Премии правительства РФ в области культуры за издание "Марина Цветаева. Письма 1905-1923" (2013), обладатель Бронзовой медали фонда "Ренессанс Франсез" за заслуги в области франкофонии (2015).