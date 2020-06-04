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Жительница Камчатки получила 15 лет колонии за убийство двух своих детей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Суд на Камчатке приговорил жительницу Вилючинска, утопившую двух своих малолетних детей, к 15 годам колонии общего режима, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"По пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в отношении обвиняемой была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой "эксперты пришли к единому мнению о том, что в момент совершения преступления виновная могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий".

В сентябре прошлого года 27-летняя женщина утопила в бухте полуторамесячную дочь и пятилетнего сына. Мальчика она привязала к себе вниз головой, а дочь взяла на руки и зашла в воду. Женщину спасли полицейские, которых вызвали очевидцы. К тому моменту дети были мертвы.

За пару дней до трагедии обвиняемая застала с другой женщиной отца младшего из своих детей - мигранта из Узбекистана.

Обвиняемая окончила Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, она работала в Вилючинске инженером.

Вилючинск Камчатка

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