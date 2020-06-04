В Казани появится улица протопопа Аввакума

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Новая улица в Вахитовском районе Казани будет названа в честь протопопа Аввакума, такое решение принял городской исполком.

Как сообщила мэрия города, название улицы будет звучать как "улица протопопа Аввакума - протопоп Аввакум урамы". Ее проложат от улицы Альфреда Халикова до здания бывшего Прилуцкого молитвенного храма на полуострове Локомотив.

Старообрядцы в 2020 году отмечают 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума. В сентябре 2019 года федеральное Минкультуры сообщило, что в связи с этим юбилеем и по просьбе Русской православной старообрядческой церкви предложит регионам назвать улицы и скверы в его честь.

В ноябре 2019 года епископ Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий на встрече с Владимиром Путиным поблагодарил президента за помощь при подготовке к 400-летию со дня рождения Аввакума. "Мы готовимся, международный форум прошел, в 2020 году будет второй при поддержке правительства. Для старообрядцев это общий праздник", - сказал Корнилий.