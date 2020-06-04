Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:16Заразились
на 04.06В России 441 108+8 831В мире 6 508 635+130 397

В Казани появится улица протопопа Аввакума

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Новая улица в Вахитовском районе Казани будет названа в честь протопопа Аввакума, такое решение принял городской исполком.

Как сообщила мэрия города, название улицы будет звучать как "улица протопопа Аввакума - протопоп Аввакум урамы". Ее проложат от улицы Альфреда Халикова до здания бывшего Прилуцкого молитвенного храма на полуострове Локомотив.

Старообрядцы в 2020 году отмечают 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума. В сентябре 2019 года федеральное Минкультуры сообщило, что в связи с этим юбилеем и по просьбе Русской православной старообрядческой церкви предложит регионам назвать улицы и скверы в его честь.

В ноябре 2019 года епископ Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий на встрече с Владимиром Путиным поблагодарил президента за помощь при подготовке к 400-летию со дня рождения Аввакума. "Мы готовимся, международный форум прошел, в 2020 году будет второй при поддержке правительства. Для старообрядцев это общий праздник", - сказал Корнилий.

Казань Вахитовский район РПСЦ митрополит Корнилий Аввакум Минкультуры

Новости

Четвертое дело возбуждено после аварии на норильской ТЭЦ-3

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

Авария на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" обещал собрать зараженный грунт и вывезти с места разлива топлива

"Норникель" обещал собрать зараженный грунт и вывезти с места разлива топлива
Пандемия коронавируса

В РФ за время пандемии на 230% выросло число компьютеров, уязвимых для хакеров

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлен 8 831 новый заболевший коронавирусом

В России за сутки выявлен 8 831 новый заболевший коронавирусом

Спикер Мосгордумы Шапошников задумался о подаче иска к Навальному

Авария на ТЭЦ в Норильске

В Росприроднадзоре заверили, что сжигать разлившиеся в Норильске нефтепродукты не будут

Авария на ТЭЦ в Норильске

Глава МЧС заявил, что найдено решение по ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в Норильске

Глава МЧС заявил, что найдено решение по ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в Норильске

Судебные приставы принудительно взыщут с Facebook и Twitter штрафы в 4 млн рублей

Судебные приставы принудительно взыщут с Facebook и Twitter штрафы в 4 млн рублей

Что случилось этой ночью: четверг, 4 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');