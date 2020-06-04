В Саратове неизвестные расписали краской памятник героям фронта и тыла

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава Саратова Михаил Исаев потребовал от правоохранительных органов найти и наказать хулиганов, осквернивших монумент "Героям фронта и тыла" в Заводском районе города.

"В очередной раз в отношении памятника на территории города совершен акт вандализма. Прошу правоохранительные органы разобраться и найти виновных, ведь там есть камеры видеонаблюдения, и наказать по всей строгости закона", - написал Исаев в своем паблике в инстаграме.

На фото, выставленных мэром в паблике, видны надписи на латинице, которыми неизвестные "украсили" постамент.

Монумент в виде высокой стелы и муляжа истребителя был открыт возле Саратовского авиационного завода в сентябре 1977 года. Надпись на постаменте гласит: "Самолёт Як-3 установлен в честь советских лётчиков и коллектива трижды орденоносного Саратовского авиационного завода, выпускавшего эти истребители в годы Великой Отечественной войны".