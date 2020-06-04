Троих жителей Алтайского края осудили за организацию проституции с подростками

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Суд в Алтайском крае вынес приговор членам преступной группы, виновным в организации проституции. Об этом сообщает в четверг пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, с января 2017 по январь 2019 года ранее судимый житель Рубцовска организовал занятия проституцией. Для этого он создал преступную группу: привлек своего отца и знакомую. Они выполняли функции диспетчера и водителя-охранника. Он подыскал бани, сауны, гостиницы и подобрал девушек, в том числе с использованием социальной сети. К занятию проституцией путем обещаний и уговоров были привлечены три несовершеннолетние девушки, говорится в сообщении.

Все трое признаны виновными по пункту "в" части 2 статьи 241 (организация занятия проституцией), части 1, части 3 статьи 240 (вовлечение в занятие проституцией), части 1 статьи 241 (деяния, направленные на организацию занятия проституцией) УК РФ.

Суд назначил организатору 3 года 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Остальные участники получили 1,5 года и 2 года лишения свободы условно.