Следы динозавра нашли в Кисловодске

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) нашли в Ставропольском крае отпечатавшиеся три следа растительноядного динозавра - игуанодона, вес которого мог достигать трех тонн, сообщил вуз в четверг.

Палеонтологический артефакт хранит плита в Кисловодске. Как отмечается, на сегодняшний день это единственный природный объект в России с сохранившимися отпечатками следов древних рептилий. "Науке уже известно, что это задние лапы игуанодона - растительноядного динозавра. По ставропольской земле ящер ходил 120-130 миллионов лет назад в меловом периоде. Отличительная особенность этой рептилии - трехпалые задние конечности. Они и отпечатались на плите", - говорится в сообщении.

Сама плита, на которой отпечатались следы динозавра, представляет собой отколовшийся фрагмент скальной стенки, заглубленный в грунт на 5,5 метров. Этот следоносный слой расположен в самой кровле скального разреза и обнажается в районе Лермонтовской скалы.

"Как выяснили исследователи, в свое время динозавр прошелся по достаточно редкой породе, почти полностью состоящей из оолитового известняка. Скорее всего, в раннемеловом веке слой образовался на мелководном морском заливе или лагуне", - пояснили в управлении.

Отмечается, что горожанам и туристам доступ к плите ограничен, так как она расположена на территории режимного предприятия, поэтому исследователи выступают за перенос плиты на сопредельную территорию национального парка "Кисловодский", где будет обеспечена ее доступность, а также надлежащий уход и сохранность.