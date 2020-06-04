Крупнейшие пивовары не будут менять рецептуру из-за смягчения требований к солоду

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие в РФ пивоваренные компании - AB InBev Efes и "Балтика" (Carlsberg Group) - не планируют менять рецептуру пива после вступления в силу техрегламента ЕАЭС, меняющего требования к содержанию солода в пиве.

"Наша компания работает в соответствии с положениями 171-ФЗ, где уже закреплено требование о содержании не менее 80% солода. Мы строго следим за качеством нашей продукции <...> Для нас в приоритете сохранить оригинальную рецептуру наших продуктов, и мы не планируем ее менять в связи с новыми поправками в законодательстве", - сказал "Интерфаксу" директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

"Предусмотренное документом понятие пива снижает необходимый объем содержания солода с 80% до 50%. Мы не планируем менять наши рецептуры в связи с этим требованием и считаем, что предлагаемые изменения не влияют на качество пива. Они расширяют возможности и способствуют развитию творческого потенциала пивоваров", - сказала старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа пивоваренной компании "Балтика" Ирина Федорова.

Ранее с Союз пивоваров и ряд других ассоциаций и компаний обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на вступление в силу на территории России техрегламента ЕАЭС, который меняет требования к рецептуре пива.

Техрегламент "О безопасности алкогольной продукции", который должен вступить в силу с 9 января 2021 года, допускает замену до 50% пивоваренного солода несоложеным зерном и зернопродуктами. Сейчас законодательством РФ (171-ФЗ) разрешено использование зернопродуктов при производстве пива в объеме не более 20% от массы заменяемого пивоваренного солода.

"Эти нововведения в тексте технического регламента были приняты при активном лоббировании транснациональных корпораций в разных странах ЕАЭС без обсуждения с российскими производителями пива и солода", - говорится в письме, которое представители отрасли направили Мишустину.

Вступление в силу техрегламента в действующей редакции приведет к снижению качества и безопасности пива и негативно повлияет на развитие российских пивоваренной, солодовенной и сельскохозяйственной отраслей, считают авторы обращения. "При этом дополнительная прибыль транснациональных корпораций, захвативших 70% пивоваренного рынка России, при использовании 50% несоложеных зернопродуктов составит 5,5 млрд рублей - это прямые потери российского сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей", - говорится в письме. Вместо использования солода из российского зерна транснациональные компании будут наращивать импорт промышленных ферментных препаратов, опасаются авторы обращения.

"На качество и безопасность продукции количество содержания солода не влияет, поэтому мы против этих искусственных ограничений. В поддержку доли в 50% выступали и коллеги-пивовары из стран ЕАЭС, так как в этих странах нет искусственно созданной категории "пивные напитки" и избыточных ограничений в части рецептуры для пива", - заявил Дурдыев.

Широкая вариативность типов и вкусов разных сортов пива связана с использованием различных несоложенных продуктов, причем их доля может варьироваться. Более того, стоимость несоложенных продуктов зачастую оказывается выше стоимости солода, отметил представитель AB InBev Efes.

"Что же касается всемирно известных брендов, то в отношении них действуют жесткие и единые для всех рынков требования к процессу производства и качеству продукции, поскольку это напрямую влияет и на имидж, и на стоимость бренда", - добавил он.

Действующий в РФ закон 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничении ее потребления) допускает частичную замену пивоваренного солода зерном, продуктами его переработки при условии, что их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого пивоваренного солода. Если масса несоложеных продуктов превышает 20%, то такой напиток не может называться пивом.

Эти правила были установлены после внесения поправок в закон, с 1 июля 2012 года.

Ранее в России не было нормы, регулирующей содержание несоложеных материалов в пиве - например, кукурузы или риса. Необходимость введения этой нормы стала обсуждаться при подготовке техрегламента Таможенного союза.

Хотя крупные пивовары поддерживают изменение требований к содержанию в пиве несоложеных продуктов, некоторые положения техрегламента ЕАЭС нужно пересмотреть, считают они.

"Техрегламент ТР ЕАЭС 047/2018 в целом - нужный и важный документ. Однако некоторые его положения, на наш взгляд, следует пересмотреть. В частности, требования к пивоваренному ячменю и воде. Требования, установленные к ячменю, в регламенте более жесткие, чем существующие на сегодня, они не учитывают существующую классификацию ячменя и разные показатели в зависимости от класса. Поэтому для соблюдения новых требований регламента затраты производителей на закупку ячменя могут вырасти на 10-15%, что негативно скажется на их деятельности", - сказала Федорова из "Балтики".

Кроме того, требования к воде, установленные техрегламентом, не учитывают разного состава воды в разных регионах РФ. Эти требования более жесткие, чем действующие, и потребуют дополнительных инвестиций в дооборудование предприятий, отметила она.

"Опасения, которые вызывает регламент в текущей версии - требования, которые выдвигаются к воде, используемой для производства пива", - согласен Дурдыев. По его словам, предлагаемые стандарты превышают стандарты, применяемые к детской питьевой воде.

"Наконец, терминология пивоваренной продукции в регламенте не вполне отвечает реалиям рынка пива. Например, возможность использования не менее 80% пива в "пиве специальном", по нашему мнению, может нивелировать категорию пива и стать лазейкой для недобросовестных производителей, которые маскируют алкогольные коктейли под пивные напитки", - добавила Федорова.