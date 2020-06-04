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Двое сотрудников ГИБДД в Ленинградской области арестованы за вымогательство взятки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Суд в Ленинградской области арестовал двоих сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки от водителя после якобы найденных у него наркотиков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления СК по Ленинградской области.

Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, двое инспекторов, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановили автомобиль для проверки документов. В ходе личного досмотра водителя полицейские для получения взятки имитировали обнаружение у водителя неустановленного наркотического вещества, говорится в сообщении.

Фигуранты предложили потерпевшему "проигнорировать" данный факт, за что попросили 200 тыс. рублей. Водитель был вынужден согласиться.

Подозреваемым инкриминируется получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством в крупном размере (пункты "а", "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении полицейских меры пресечения в виде заключения под стражу.

В свою очередь пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что в ГУ МВД России по данному факту инициирована служебная проверка. "В случае установления вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством", - заверили в ведомстве.

Ленинградская область ГИБДД

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