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Задержан охранник, выстреливший в голову студенту СПбГУ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан охранник Заур Каримов, подозреваемый в покушении на убийство из травматики в центре города, сообщила пресс-служба городского управления СКР.

Ранее мужчина был объявлен в розыск. Как уточнила пресс-служба регионального главка МВД, подозреваемого задержали в квартире сожительницы на Загородном проспекте. По данным местных СМИ, она работает в полиции.

Инцидент произошел накануне днем около у дома на Невском проспекте. По версии следствия, Каримов, работая охранником фирмы, обещавшей клиентам оформление "серых" медкнижек для устройства на работу, выстрелил в голову из травматического оружия 24-летнему мужчине. Конфликт произошел после того, как молодой человек, обратившийся в эту фирму, пришел забрать деньги, не получив свои документы.

Каримов с места происшествия скрылся, раненный им молодой человек находится в больнице в тяжелом состоянии. По данному факту СК возбудил дело о покушении на убийство.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, пострадавший - первокурсник магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков. Фирма, о которой идет речь, - ООО "Ресурс".

По информации источника, накануне было возбуждено еще одно дело, связанное с этой организацией. Как сообщала, пресс-служба регионального ГУ МВД, в конце мая 11 человек пожаловались в полицию на фирму, не выполнявшую обязательства по оформлению "серых" медкнижек. По предварительным подсчетам, причиненный людям ущерб составляет 30 тыс. рублей.

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