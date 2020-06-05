Владелец сочинской гостиницы осужден на 4,5 года за гибель 7 постояльцев при пожаре

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Суд Адлерского района Сочи приговорил владельца частной гостиницы, где при пожаре погибли 7 человек, к 4,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда Краснодарского края в пятницу.

Также суд постановил взыскать с мужчины в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 4,5 млн рублей.

Владельца гостиницы осужден по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Осужденный на земельном участке в Адлерском районе Сочи, не имея разрешения на строительство, самовольно возвел трехэтажное и одноэтажное здания, которые использовал как гостиницу. В одном из строений произошел пожар. В результате погибли 7 человек, проживавших в нем.

Фигурант находился под подпиской о невыезде, после оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.