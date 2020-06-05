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Верховный суд России признал террористической организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России по иску генпрокурора Игоря Краснова признал террористической организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" и запретил ее деятельность в России. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Заседание по этому иску прошло 4 июня в закрытом режиме.

"Деятельность данной организации и проводимая ею пропагандистская и иная работа представляет серьезную угрозу национальным интересам Российской Федерации, социальной и политической стабильности, жизни и здоровью граждан России", - считают в Генпрокуратуре.

Всего в списке террористических и запрещенных стало 32 организации.

По данным открытых источников, "Хайят Тахрир аш-Шам" связана с уже запрещенной в России "Джебхат ан-Нусрой" и ее участники также воевали в Сирии.

Сирия Верховный суд Генпрокуратура Хайят Тахрир аш-Шам Джебхат ан-Нусра

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