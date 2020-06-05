Дети из России с редкой формой рака пройдут лечение в Швейцарии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Швейцарское посольство в РФ с начала кризиса, вызванного COVID-19, занимается оказанием помощи российским семьям, чьи дети, страдающие ретинобластомой, редкой и агрессивной формой рака сетчатки, должны поехать в Швейцарию для прохождения лечения в клинике в Лозанне.

Как сообщили "Интерфаксу" в посольстве, получив обращение родителей таких детей, лишенных возможности выезда в Швейцарию из-за приостановки коммерческих рейсов, посольство решило, опираясь на поддержку частных доноров, организовать регулярные гуманитарные рейсы, чтобы дети смогли получить необходимую медицинскую помощь.

"Быстрота проводимого лечения имеет решающее значение, так как ретинобластома развивается стремительно, и задержка в несколько недель серьезно угрожает зрению или даже жизни таких детей", - пояснили в посольстве.

6 и 8 мая посольство организовало два авиарейса Москва-Женева для десятерых детей в возрасте от 1 до 13 лет и сопровождавших их родителей. В июне гуманитарные авиарейсы состоятся 9 и 15 июня. Этими рейсами полетят двенадцать детей в возрасте от 1 до 12 лет в сопровождении родителей. Расходы на перелеты взяли на себя чемпион зимней Олимпиады 1968 года Жан-Клод Килли и российский предприниматель Виктор Вексельберг.

В швейцарском посольстве подчеркнули, что это гуманитарная операция. "В период, когда авиакомпании не выполняют регулярных авиарейсов между Россией и Швейцарией, семьи больных детей, зачастую живущие за тысячи километров от Москвы, не смогли бы сами профинансировать подобные перелеты частными самолетами", - пояснили в посольстве.