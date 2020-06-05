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На Ставрополье будут судить отставного генерала милиции за подготовку убийства

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Кисловодский горсуд (Ставропольский край) рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Ессентуков, обвиняемого в приготовлении к убийству по найму, сообщает управление Генпрокуратуры в СКФО.

Как отмечается, заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ессентуков, обвиняемого по части 4 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству) ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2019 года обвиняемый предложил своему знакомому за деньги организовать убийство сожительницы его покойного брата, которая якобы воспрепятствовала получению многомиллионного наследства и управлению одним из крупных санаториев в Кисловодске.

В 2019 году пресс-служба Ессентукского горсуда сообщала, что по данному делу арестован отставной генерал милиции, бывший начальник Западного управления внутренних дел на транспорте Александр Туривненко.

По данным пресс-службы, Туривненко готовил убийство гражданской жены покойного брата, решив, что после ее смерти он сможет оказать влияние на своего племянника, который унаследовал все имущество отца, "с целью получения в собственность доли в организациях ООО "Санаторий Солнечный", ООО "Росток" и ООО "Питергоф".

СКР сообщал, что таким образом фигурант хотел завладеть собственностью доли коммерческих фирм, которая перешла по наследству его племяннику. При этом он полагал, что женщина имеет прямое влияние на своего сына и может помешать осуществлению задуманного, в связи с чем заказал ее убийство. Для этого подозреваемый привлек своего знакомого, предложив совершить преступление за вознаграждение в 1 млн рублей.

"Исполнитель" сообщил обо всем в правоохранительные органы, сотрудники которых в дальнейшем контролировали все действия. Для приобретения огнестрельного оружия он получил от Туривненко 150 тыс. рублей. Сотрудниками правоохранительных органов было инсценировано похищение и убийство женщины, проживающей в Петербурге. В качестве доказательств исполнения заказа были сделаны фотографии, предоставленные Туривненко.

Ставропольский край

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