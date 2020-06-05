В Калининграде возбуждено дело о падении женщины с ребенком в канализационный люк

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту падения в канализационный люк женщины, у которой на руках был полуторагодовалый ребенок. Как сообщили в СК, дело возбудили по статье 238 УК (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Инцидент произошел 10 мая на территории неназванной компании на улице Дзержинского.

33-летняя женщина наступила на неплотно закрытую крышку канализационного люка и провалилась в колодец вместе с ребенком. Они провели в воде больше получаса. 25-летний местный житель сумел достать ребенка и оказал ему первую помощь. После этого ребенка госпитализировали с признаками утопления.

Ребенок несколько часов был в коме, но выжил. Сейчас его жизни ничто не угрожает.