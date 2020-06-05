Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:24Заразились
на 05.06В России 449 834+8 726В мире 6 632 985+124 350

В Калининграде возбуждено дело о падении женщины с ребенком в канализационный люк

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту падения в канализационный люк женщины, у которой на руках был полуторагодовалый ребенок. Как сообщили в СК, дело возбудили по статье 238 УК (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Инцидент произошел 10 мая на территории неназванной компании на улице Дзержинского.

33-летняя женщина наступила на неплотно закрытую крышку канализационного люка и провалилась в колодец вместе с ребенком. Они провели в воде больше получаса. 25-летний местный житель сумел достать ребенка и оказал ему первую помощь. После этого ребенка госпитализировали с признаками утопления.

Ребенок несколько часов был в коме, но выжил. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Калининград СКР

Новости

МИД пообещал адекватный ответ на высылку из Чехии российских дипломатов

Норвегия предложила помочь с ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ-3

"ФосАгро" начала искать альтернативную логистику после обрушения моста в Мурманске

"ФосАгро" начала искать альтернативную логистику после обрушения моста в Мурманске

Конфликт Delivery Club с собственными курьерами проверят прокуроры

Конфликт Delivery Club с собственными курьерами проверят прокуроры
Авария на ТЭЦ в Норильске

Причиной ЧП в Норильске назвали просадку грунта и бетона под хранением топлива

Суд отказался арестовывать замгендиректора регистраторской компании "НРК Р.О.С.Т."

Банду "Таганские" обвинили в убийстве вора в законе Деда Хасана

Банду "Таганские" обвинили в убийстве вора в законе Деда Хасана

В Совфеде предложили зеркально ответить Чехии на высылку российских дипломатов

Путин указал Потанину на необходимость следить за оборудованием "Норникеля"

Пандемия коронавируса

Восьмой депутат Госдумы заразился коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');