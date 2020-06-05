До конца года в отпуск собрались уйти около трети россиян
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В оставшиеся месяцы текущего года хотят пойти в отпуск 31% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). На этот вопрос отвечали только работающие респонденты.
Из них 16% респондентов решили провести отпуск дома, 6% будущих отпускников проведут время на своих дачах.
Почти каждый десятый россиянин (9%) планирует в этом году во время отпуска путешествовать по стране.
Поехать в страны ближнего зарубежья, в основном в Белоруссию, Армению и Абхазию, намерены 2% респондентов. Согласно опросу, отправиться до конца года в страны дальнего зарубежья планируют 2% россиян, предпочтения, в основном, в пользу Франции, Греции, Турции, Египта и Таиланда.
17% россиян, уже побывавших в этом году в отпуске, уходили в него по своей инициативе, еще 9% ушли в отпуск по инициативе работодателя.
Отдыхать в отпуске намерены 9% опрошенных. 6% будут заниматься огородом, а 4% - ремонтом.
Всероссийский телефонный опрос был проведён 22-24 мая 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.