До конца года в отпуск собрались уйти около трети россиян

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В оставшиеся месяцы текущего года хотят пойти в отпуск 31% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). На этот вопрос отвечали только работающие респонденты.

Из них 16% респондентов решили провести отпуск дома, 6% будущих отпускников проведут время на своих дачах.

Почти каждый десятый россиянин (9%) планирует в этом году во время отпуска путешествовать по стране.

Поехать в страны ближнего зарубежья, в основном в Белоруссию, Армению и Абхазию, намерены 2% респондентов. Согласно опросу, отправиться до конца года в страны дальнего зарубежья планируют 2% россиян, предпочтения, в основном, в пользу Франции, Греции, Турции, Египта и Таиланда.

17% россиян, уже побывавших в этом году в отпуске, уходили в него по своей инициативе, еще 9% ушли в отпуск по инициативе работодателя.

Отдыхать в отпуске намерены 9% опрошенных. 6% будут заниматься огородом, а 4% - ремонтом.

Всероссийский телефонный опрос был проведён 22-24 мая 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.