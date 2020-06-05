McDonalds передумал судиться за товарный знак "Торговый дом Мак-Дак"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сеть фастфуда McDonalds Corporation отказалась от иска к российскому индивидуальному предпринимателю (ИП) Азамату Ибатуллину о досрочном прекращении за ним правовой охраны изобразительного товарного знака "Торговый дом Мак-Дак" (№168923). Это говорится в определении Суда по интеллектуальным правам.

Суд принял отказ компании.

Причина отказа от требований не поясняется.

По данным сайта Роспатента, оспариваемый знак был зарегистрирован на московское ТОО "Мак-Дак" 28 октября 1998 года в отношении 3-го (препараты для отбеливания), 35-го (реклама), 36-го (страхование) и 42-го (обеспечение пищевыми продуктами) классов МКТУ. При этом "Торговый дом" - неохраняемый элемент товарного знака. В мае 2019 года правообладателем стал ИП.

Срок охраны знака был продлен до 13 мая 2027 года.

У McDonald's в 59 регионах России около 740 ресторанов.