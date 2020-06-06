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Два землетрясения произошли у побережья Камчатки

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сейсмологи в субботу утром зарегистрировали два землетрясения у восточного побережья Камчатки.

"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, утром 6 июня в акватории Кроноцкого залива зарегистрировано два неощущаемых сейсмособытия", - говорится в сообщении Главного управления МЧС по Камчатскому краю

Эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,1 находился в 216 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 28 км.

Через некоторое время произошло второе землетрясение магнитудой 5,0, эпицентр которого находился в 234 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 40 км.

Эти землетрясения в населенных пунктах Камчатки не ощущались, угрозы цунами нет.

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