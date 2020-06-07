В Хабаровске к тушению склада пиломатериалов привлекли пожарный поезд

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске локализован на площади 1,5 тыс. кв. метров, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Как отмечают в региональном главке, к его тушению на улице Целинной привлекли пожарный поезд.

Он уже прибыл на место происшествия и приступил к тушению огня. По данным МЧС, складское помещение окружено складированными на хранение бревнами, что затрудняет работу пожарных подразделений. Их частично удалось растащить при помощи тяжелой техники, остальные пролили водой, ликвидировав угрозу их возгорания.

Как отметили спасатели, "площадь активного горения составляет более 500 кв.м, однако сохраняются мелкие очаги возгорания, что увеличивает общую площадь до 1500 кв.м".

Информации о пострадавших в МЧС не поступало. В тушении пожара принимают участие 42 человека личного состава и 15 единиц техники.

Как сообщалось, пожар на складе пиломатериалов произошел в Хабаровске вечером в воскресенье по местному времени. Его площадь составляла 1 тыс. кв.м.